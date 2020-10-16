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​Высокая рождаемость, расселение аварийных домов и велодорожки – какие успехи у Ханты-Мансийска за последние годы

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин отчитался о работе перед губернатором Натальей Комаровой

​Высокая рождаемость, расселение аварийных домов и велодорожки – какие успехи у Ханты-Мансийска за последние годы
Фото admhmansy.ru

Серия онлайн-встреч губернатора Натальи Комаровой с главами муниципалитетов продолжается. Несмотря на географическую близость очередного визави – мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина – разговор все равно проходил через сеть, так как глава региона оказалась заражена коронавирусом и максимально дистанцируется от всех коллег.

Тем не менее, собрать полную отчетность по успехам городского руководства, а также указать на недочеты никакая болезнь не мешает. Предваряя начало беседы, Наталья Комарова сразу перешла к главному, что повторяет всем своим коллегам, не только главам – что все решения нужно принимать своевременно и с пониманием запроса граждан.

Надо сказать, что Максим Ряшин выделяется среди югорских мэров тем, что входит в топ-5 национального рейтинга лучших руководителей муниципалитетов. И подведомственный ему город так же неплохо продвигается по разным направлениям. Например, большой естественный прирост населения, который обеспечен инфраструктурно – за пять лет количество мест в детсадах выросло вдвое, и стройки продолжаются. Правда, выйти на обучение в школах в одну смену пока не удалось, но для этого делается достаточно много – прямо сейчас в окружной столице возводится четыре школы.

Почти неизбежный пункт отчетности любого мэра – расселение ветхих и аварийных домов. В Ханты-Мансийске за пять лет снесли 127 таких развалюх, переселили в нормальное жилье 1216 семей. Всего же в столице округа за пять лет 4,5 тысячи семей по разным программам улучшили свои жилищные условия, на это направлено 4 млрд рублей. В свою очередь, город строит порядка 130 тысяч квадратных метров новых квартир, и в планах – нарастить до 155 тысяч.

Тут, правда, есть нюанс, на который Максиму Ряшину указала Наталья Комарова – сославшись на мнение граждан. О том, что некоторые люди, попадающие в программы расселения аварийного жилья, остаются недовольны тем, что их новые дома находятся в скудной и некачественной среде. На самом деле эта проблема касается разных городов, например, Сургута (скорее всего, эта тема всплывет в разговоре Натальи Комаровой с Вадимом Шуваловым). Люди переезжают в новые районы, где может не хватать благоустройства или, например, общественного транспорта. Над этим главам предстоит работать, в частности – при помощи готовящегося в Югре регионального стандарта развития территорий.

Вернемся к Ханты-Мансийску и его успехам. На благоустройство общественных пространств в 2020 году город направил почти 700 млн рублей – это сумма в десять (!) раз больше, чем два года назад. К слову, жители окружной столицы активно принимают участие в выборе и базовом наполнении новых объектов благоустройства. А еще – там активно строится главный признак продвинутой среды – велодорожки. На этот пункт Наталья Комарова так же обратила особое внимание, так как есть обширный запрос жителей округа на создание условий для занятий уличным спортом.

И про автомобильные дороги не забывают – в 2020 году в ремонт вложили 300 млн рублей, благодаря чему обновили десять процентов всего дорожного полотна Ханты-Мансийска. Но тут тоже есть проблема – и тоже не уникальная для городов Югры – ливневые канализации частенько не справляются с нагрузками. Губернатор указала на то, что в этом направлении тоже нужно действовать.

Закончился разговор тем, с чего начался – Наталья Комарова дала наставление: «Чем больше будет сплоченность, тем реальнее будут успехи команды. Все решения сверяйте с отношением к ним жителей».

Губернатор Югры была переизбрана на третий срок в середине сентября, и в октябре начала традиционную серию разговоров со своей командой в муниципалитетах округа. Если бы не коронавирус, Наталья Комарова бы отправилась в поездки по городам и районам, но пандемия внесла свои корректировки. Впереди у Натальи Комаровой – общение с крупнейшими муниципалитетами Югры.


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Сегодня в 17:56, просмотров: 253, комментариев: 0
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