Директора УК «Промышленные парки Югры» подозревают в причинении ущерба на 43 миллиона рублей

Директора АО «УК «Промышленные парки Югры» подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, топ-менеджер нанес ущерб бюджету региона на сумму более 43 миллионов рублей.

«По версии следствия подозреваемый, являясь генеральным директором акционерного общества, единственным акционером которого является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, в ноябре – декабре 2018 года, явно превышая свои должностные полномочия совершил отчуждение 29 объектов недвижимости и земельных участков, расположенных в поселке Салым Нефтеюганского района, путем их продажи одному из предпринимателей по заниженной более, чем в два раза стоимости», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Накануне в офисе компании, департаменте по управлению госимуществом, департаменте промышленности, департаменте экономразвития и в Фонде развития Югры, а также по месту жительства подозреваемого и иных лиц прошли обыски. Спецоперацию проводили следователи СУ СКР по Югре совместно с сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области. Силовую поддержку оказывали росгвардейцы. В данный момент устанавливаются другие участники преступной схемы.