Югорчанка, похоронившая сына, считает, что его не лечили из-за COVID-пандемии

Жительница Ханты-Мансийска подала иск в суд на Окружную клиническую больницу окружной столицы после смерти 2-летнего сына. Женщина считает, что ребенку не была оказана необходимая медицинская помощь из-за того, что все врачи были заняты лечением COVID-больных. С медучреждения она пытается взыскать десять миллионов рублей, а также наказать виновных. В ситуации разбирается также уполномоченный по правам ребенка в регионе.

Ребенок умер от поражения внутренних органов вирусом герпеса. По словам женщины, семья три месяца пыталась добиться постановки диагноза и лечения, однако им отказывали в госпитализации и назначали антибиотики, а когда ребенок отказался от еды – малоежку.

«Ко мне халатно отнеслись. У ребенка температура под 40, сама уже приносила его в больницу, мест нет. Нам снова выписывают антибиотики. Ребенок не ест ничего, мы с мужем кормили его шрицом как маленького детским питанием. Он плакал и мучился, представляете, организм был весь поражен этими язвами. Конечно, ему больно было кушать», – рассказала югорчанка Муксун.fm.

Госпитализировали мальчика только через три месяца в детскую больницу Нижневартовска. Там поставили диагноз, но спасти жизнь ребенка не удалось.

«Мне на эти деньги без разницы, надо было привлечь внимание, СК для разбирательства и чтобы суд сделал независимую экспертизу. Хочу, чтобы разобрались в больнице, а там как будто ничего и не произошло, те же врачи принимают. Никакие меры внутри ОКБ не приняты <...> У них одна задача – коронавирус, больше ничего не видят. Сейчас врачей боготворят, они спасают от коронавируса, но люди и от другого тоже умирают, дети», – объяснила женщина свою позицию.

После произошедшего в больницы были проведены проверки, которые выявили нарушения в оформлении документов.

«Лечение ребенка проводилось в ОКБ Ханты-Мансийска и в ОДКБ Нижневартовска. Депздравом проведен ведомственный контроль качества оказания медицинской помощи ребенку. Дефектов оказания медицинской помощи, приведших к смерти ребенка не выявлено. Вместе с тем, выявлены нарушения оформления медицинской документации (амбулаторная карта, история болезни). Диагноз ребенка, особенности течения заболевания являются врачебной тайной и не могут быть разглашены без разрешения родителей», – сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.