Ханты-Мансийск и Челябинск свяжет прямой рейс

Авиакомпания Utair с 25 октября открывает рейс по маршруту «Ханты-Мансийск – Челябинск». Перелет будет выполняться по по понедельникам, четвергам и субботам (вылет в 23:00) из Ханты-Мансийска, по вторникам, пятницам и воскресеньям (вылет в 03:40) – из Челябинска.

«Благодаря новому рейсу жители Ханты-Мансийска смогут без пересадок добраться до крупного регионального центра Уральского федерального округа. Это поможет дополнительно укрепить деловые и культурные связи между регионами. Билеты доступны на сайте utair.ru и в мобильном приложении авиакомпании от 1674 рублей», – отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

В сентябре авиакомпания ввела дополнительные рейсы из Сургута в Самару и Омск. Улететь по этим направлениям можно четыре раза в неделю.

С 2019 года Utair выполняет поручение властей Югры по улучшению транспортной доступности разных районов округа.