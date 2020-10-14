В районе Ханты-Мансийска «Фолькскваген» столкнулся с лосем. Никто не пострадал

В районе Ханты-Мансийска «Фолькскваген» столкнулся с лосем. В результате ДТП ни водитель, ни животное не пострадали.

«Спасатели выезжали на 92 км автодороги «Иртыш», где водитель 1984 года рождения допустил столкновение автомобиля с лосем. В результате аварии ни человек, ни животное не пострадали», – пишет пресс-служба КУ «Центроспас-Югория».

Отметим, что в прошлом году случались более трагичные инциденты: так, в конце июля на трассе Ханты-Мансийск – Югорск «Мазда» въехала в перебегающего шоссе лося. Животное погибло, водитель и пассажиры получили травмы и были госпитализированы.