В Ханты-Мансийске конфликт на дороге закончился убийством

В поселке Выкатной Ханты-Мансийского района дорожный конфликт завершился убийством. Подозреваемый в совершении преступления задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео инцидента опубликовано в социальных сетях. На нем запечатлено, как после ДТП несколько мужчин начали спорить, один из них достал ружью и выстрелил в предполагаемого виновника аварии.

«Предварительно установлено, что в ходе конфликта, возникшего между несколькими мужчинами, один из них произвел выстрел из охотничьего ружья в своего оппонента. Ранение оказалось смертельным. В настоящее время оружие у задержанного изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ВИДЕО 18+

Уточняется, что подозреваемый в убийстве был ранее судим.

Читайте далее:

Убитый во время дорожного конфликта оказался жителем Сургута

