В Югре утвержден план действий, который должен спасти пассажиров и работников автобусов от коронавируса

В Югре утвержден защитный протокол от распространения коронавируса среди пассажиров и работников автотранспорта. Документ подписали на заседании оперштаба по борьбе с пандемией. Как передает департамент общественных связей Югры, протокол охватывает все аспекты работы автобусного транспорта: от непосредственно машин и их содержания до регламентов работы автовокзалов, касс, остановочных комплексов.

Во-первых, речь идет об обязательной дезинфекции тех частей инфраструктуры, с которыми контактируют люди: всевозможные ручки, рукоятки, подоконники, окна в автобусах и кассах. Причем в кассах это нужно делать не реже одного раза в два часа каждый день.

Во-вторых, пора уходить от налички – купюры и монеты очень долго могут сохранять на себе следы вируса. Так что приоритет – продажи билетов при помощи пластиковых карт, а еще лучше – бесконтактным образом.

В-третьих, залы должны быть оборудованы антисептиками, чтобы каждый желающий мог избавиться от вируса на своих руках в считанные секунды.

В-четвертых, в автовокзалах ограничат услуги общепита, переведя их в режим «на вынос». При этом в зонах готовки должны появиться аппараты обеззараживания воздуха.

Плюс – обязательное ношение масок и перчаток у персонала вкупе с термометрией каждый день. Под эти правила подпадают все частные и государственные перевозчики. Контроль над соблюдением протокола возложили на местные органы власти и волонтеров.

Напомним, на данный момент в Югре с начала пандемии выявлено 24,5 тысячи случаев коронавируса, конкретно 12 октября – 208 новых заболевших.