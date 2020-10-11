Полуфинал Кубка России по волейболу состоится в Ханты-Мансийске

С 8 по 11 ноября в Ханты-Мансийске пройдут игры полуфинального этапа Кубка России по волейболу. В Югре за путевку в финал будут бороться команды, вошедшие в подгруппу А: «Локомотив» (Новосибирск), «Енисей» (Красноярск), «Белогорье» (Белгород) и «Югра-Самотлор» (Нижневартовск).

«Доверить проведение полуфинальных игр Югре — это высокая оценка как для нашего клуба, так и для всего округа. На турнир мы ждем много известных игроков и легенд волейбола. Так, главным судьей соревнований станет олимпийский чемпион и чемпион мира Олег Молибога», – цитирует директора клуба «Югра-Самотлор» Алексея Березина департамент общественных и внешних связей округа.

Полуфинальные игры пройдут также в Казани и Москве. Финал Кубка России состоится в Санкт-Петербурге с 24 по 26 декабря.