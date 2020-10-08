В Ханты-Мансийске мужчина может отправиться в тюрьму на год за кражу арбуза и бутылки вина

Житель Ханты-Мансийска украл арбуз и бутылку вина, чтобы угодить своей девушке. За это югорчанину может грозить один год тюрьмы.

В пресс-службе УМВД города отмечают, что злоумышленник 1984 года рождения совершил кражу из сетевого магазина. Ранее мужчина уже попадался в поле зрения правоохранительных органов:

«В 2017 году за имущественное преступление решением суда он был приговорен к одному году лишения свободы. В этот раз на преступление мужчину толкнуло желание порадовать избранницу, но ему не хватало средств на покупку», – пояснили в структуре.

На данный момент горожанин находится под подпиской о невыезде. Похищенное полицейские изъять не успели.