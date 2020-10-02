Вблизи Ханты-Мансийска может появиться первый мужской монастырь

В Югре могут открыть первый мужской монастырь, если такое решение примет комиссия Синодального отдела. Ее представители уже прибыли в регион – об этом сообщает портал «ugra-news» со ссылкой на окружную епархию.

«Целью визита — определение возможности открытия мужского монастыря при Архиерейском подворье в честь свт. Димитрия, митрополита Ростовского, вблизи города Ханты-Мансийска, где образовалась монашеская община. В случае благословения Священного Синода на создание при подворье в честь свт. Димитрия, митрополита Ростовского монастыря», – рассказали изданию представители югорской епархии.

Напомним, что в Сургуте ранее открыли женский монастырь.