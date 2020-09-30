Житель Ханты-Мансийска зарубил приятеля сувенирным кинжалом

В Ханты-Мансийске задержан 56-летний местный житель, который подозревается в убийстве. Преступление совершено вечером 28 сентября в квартире подозреваемого, расположенной на улице Гагарина.

К мужчине в госте пришел знакомый, они выпивали и начали ссориться из-за того, что гость взял со стены сувенирный кинжал и начал размахивать им перед лицом хозяина квартиры.

«Хозяин квартиры выхватил кинжал и нанес им не менее семи ударов в область грудной клетки, живота и спины потерпевшего, от которых последний скончался на месте происшествия», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления. Готовится ходатайство перед судом о заключении злоумышленника под стражу.