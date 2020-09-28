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​В столице Югры эвакуировали торговый центр после анонимного сообщения о минировании

В Ханты-Мансийске из-за сообщения о минировании эвакуировали крупный ТЦ

​В столице Югры эвакуировали торговый центр после анонимного сообщения о минировании
Фото: admhmansy.ru

В понедельник, 28 сентября, в Ханты-Мансийске эвакуировали посетителей из торгового центра «Небо», расположенного на улице Мира, 45. Участок возле здания оцеплен силовиками.

«В адрес администрации торгового центра поступило анонимное сообщение, второе за последние три недели, о том, что здание заминировано. На место срочно выехали экстренные службы города. В торговом центре работают кинологи. Сотрудники полиции ведут проверку, все посетители и персонал были оперативно эвакуированы», – сообщили в пресс-службе администрации города.

Работа крупных торговых центров в Югре в сентябре была парализована несколько раз из-за анонимных сообщений с угрозами. В Нижневартовске 9 сентября эвакуировали посетителей из «Европа-сити», 11 сентября – из ТД «Ланкорд». В Сургуте в начале сентября дважды прерывали работу ТЦ «Аура».


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Сегодня в 12:43, просмотров: 266, комментариев: 0
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