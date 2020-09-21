Под Ханты-Мансийском в протоке спасатели обнаружили тело пенсионера и его автомобиль

Под Ханты-Мансийском в реке утонул пенсионер: его автомобиль и тело обнаружили спасатели. Инцидент произошел 8 сентября, но югорчанина смогли найти только в районе 110 километра автодороги «Ханты-Мансийск - Нягань».

«Поисковая группа выезжала на протоку Сеуль по сообщению: требуется оказать помощь в поиске без вести пропавшего мужчины 1957 года рождения. Прибыв к месту поиска, спасатели, при помощи специального оборудования, обследовали водную акваторию реки Сеуль в районе ранее обнаруженного затонувшего автомобиля принадлежащего без вести пропавшему. Тело мужчины найдено и передано сотрудникам полиции», – рассказали в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

Напомним, что ранее мы писали о такси, которое утонуло в глубокой луже – сургутяне рассказали об этом в соцсетях.