В «Газпромнефть-Хантос» назначен новый генеральный директор

Генеральным директором «Газпромнефть-Хантос» назначен Сергей Федоров. В Ханты-Мансийск он прибыл их столицы, где возглавлял департамент управления совместными предприятиями «Газпромнефти», сообщает пресс-служба компании.

До прихода в Газпромнефть Федоров занимал руководящие должности в «КомиТЭК», минприроды, «ТНК-ВР Менеджмент» и «НК «Роснефть».

На посту гендиректора «Газпромнефть-Хантос» он сменил Алексея Кана, который руководил предприятием с июля 2018 года.

Сергей Федоров заступил на пост 26 августа.

«Газпромнефть-Хантос» создан в 2005 году. Компания разрабатывает месторождения в ХМАО и Тюменской области: Южной лицензионной территории Приобского месторождения, Зимнего, Южного, Орехово-Ермаковского, Малоюганского, Южно-Киняминского, месторождения им. Александра Жагрина. С июля предприятие приступило к полномасштабной разработке крупного углеводородного кластера, объединяющего лицензионные участки в ХМАО и Тюменской области с ресурсным потенциалом около 650 млн тонн нефти.