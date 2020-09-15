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​Суд Ханты-Мансийска признал бывшую корреспондентку ТК «Югория» виновной в убийстве

Журналистку из Ханты-Мансийска приговорили к шести годам за убийство знакомого

​Суд Ханты-Мансийска признал бывшую корреспондентку ТК «Югория» виновной в убийстве
Фото: pixabay.com

Суд Ханты-Мансийска вынес приговор бывшей корреспондентке телекомпании «Югория» Анне Щибровой. За убийство знакомого женщине назначено шесть лет колонии общего режима, сообщает Znak.com со ссылкой на представителя инстанции.

«Суд при вынесении приговора учел смягчающие обстоятельства — двое детей, одному из которых три года, а также активное сотрудничество Щибровой со следствием. Вопрос об обжаловании будет решаться после консультации с обвиняемой», — цитирует издание своего собеседника.

Трагедия произошла утром 5 марта. Хозяйка квартиры несколько раз ударила ножом своего гостя во время ссоры. После происшествия женщина сама вызвала полицию.

Ранее также сообщалось, что погибший – давний знакомый осужденной. Он был судим за убийство.


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Сегодня в 12:26, просмотров: 276, комментариев: 0
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