Авиагавань столицы Югры обновят за бюджетный счёт

Международный аэропорт Ханты-Мансийска отремонтируют на бюджетные средства. В здании авиагавани проведут капитальный ремонт инженерных сетей и систем, а также внутренние отделочные работы, сообщается на сайте Главгосэкспертизы России.

«В ходе реализации проекта планируется перепланировка четырех помещений пассажирского терминала, ремонт дверных и оконных откосов, полов, замена напольных покрытий и подвесных потолков, штукатурка и покраска стен. Все эвакуационные выходы снабдят устройствами экстренного открывания дверей, а механические подъемные ворота в багажном отделении заменят на автоматические. Специально для слабовидящих пассажиров на путях их движения будет положена тактильная напольная плитка и нанесены тактильные полосы и значки на ступенях и поручнях лестниц. Для инвалидов на колясках на лестнице установят подъемник. Также будут проведены другие необходимые работы», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется также, что финансирование будет осуществляться полностью за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

Аэропорт Ханты-Мансийска был построен в 1973 году, а статус «международного» получил в 2004-м. Основной акционер Международного аэропорта Ханты-Мансийска (АО «Юграавиа») – правительство Югры.