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​«Мамонтов Югры» выбил из игры COVID-19

Игроки хоккейного клуба Югры заразились коронавирусом и прервали выступления в МХЛ

​«Мамонтов Югры» выбил из игры COVID-19
Фото: vk.com/mamont_ugra

Хоккейный клуб «Мамонты Югры» прервал выступления в Молодежной хоккейной лиге из-за коронавируса. У игроков команды первичный тест ПЦР дал положительный результат, сообщает пресс-служба «Мамонтов».

«Достигнуты договоренности о переносе матчей против «Чайки» (10 и 11 сентября), «Реактора» (14 и 16 сентября) и «Спутника» (19 и 20 сентября). Также будет перенесен матч против «Ирбиса», который должен был состояться 7 сентября. О новых датах и времени начала матчей будет сообщено дополнительно», – уточняется в официальной группе клуба во «ВКонтакте».

«Мамонты Югры» успели провести одну игру выездной серии – 5 сентября югорская команда проиграла казанскому «Ибрису». Затем стало известно о распространения инфекции среди игроков. Точное количество зараженных не называется.

По данным на 10 сентября, в Югре зарегистрировано 20 350 случаев COVID-19, выздоровели 19 476 жителей региона, умерли – 176 человек.


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Сегодня в 22:43, просмотров: 146, комментариев: 0
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