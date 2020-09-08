Силовики подозревают главу Ханты-Мансийского районного отделения «Всероссийского общества инвалидов» в хищении 75 миллионов рублей

В уголовном деле председателя Ханты-Мансийской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» появились новые эпизоды. Следователи считают, что кроме пожертвований общественник похищал деньги, подлежащие выплате инвалидам.

По версии следствия, незаконную деятельность руководитель общественной организации вел с 2011-го по 2016 год. Сумма похищенных средств превысила 30 миллионов рублей. Деньги на выплаты переводили ООО «Газпромнефть-Хантос» и ООО «РН-Юганскнефтегаз».

«По окружному закону «О гарантиях трудовой занятости инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» общество трудоустраивало инвалидов за счет средств, выделяемых на эти цели ООО «Газпромнефть-Хантос» и ООО «РН-Юганскнефтегаз». Возглавляя его, злоумышленник из корыстных побуждений представлял руководству компаний, оказывающих финансовую поддержку деятельности по трудоустройству инвалидов, несоответствующие действительности сведения о трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями и фиктивные финансовые отчеты. Полученные на основании подложных документов денежные средства, в сумме более 30 миллионов рублей, подозреваемый обналичил и распорядился ими по своему усмотрению», – объяснили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Ранее стало известно, что 62-летний председатель общественной организации похитил 45 миллионов рублей, пожертвованных ООО «Газпромнефть-Хантос» и ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Незаконная деятельность выявлена сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области при содействии служб корпоративной защиты нефтяных компаний.

«В целях пресечения преступной деятельности мужчина по ходатайству следователей судом отстранен от занимаемой должности. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, в том числе на выявление новых эпизодов преступной деятельности», – добавили в ведомстве.