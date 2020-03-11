​Из-за коронавируса Utair приостановила полеты в Милан до конца весны

Авиакомпания Utair, частично принадлежащая правительству Югры, приостановила полеты в Милан из-за эпидемии коронавируса. Ранее перевозчик сообщил, что сокращает количество полетов в итальянскую столицу моды, но теперь принял решение полностью прекратить летать туда до 31 мая. Utair выполнит только обещанные им три рейса – 11, 15 и 18 марта. И то, как говорит пресс-служба, все для предоставления возможности россиянам вернуться домой из очага эпидемии.

Соответственно, все ранее купленные билеты, в том числе по невозвратным тарифам, будут компенсированы – это можно сделать на сайте utair.ru, по телефону +7 (495) 211-40-30 или через оператора, у которого эти билеты были куплены.

Стоит отметить, что кроме Utair многие авиакомпании отменили регулярные рейсы в страны, где бушует коронавирус – вы можете посмотреть обзор СИА-ПРЕСС на тему того, как и кто возвращает билеты из-за глобальной эпидемии.