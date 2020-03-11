Прокуратура выявила коррупцию в управлении Росгвардии Югры

Сегодня, 11 марта, прокуратура Югры сообщила о нарушения антикоррупционного законодательства в работе управления Росгвардии по ХМАО.

По информации окружной прокуратуры, сотрудники гвардии не привлекали к административной ответственности граждан, хотя основания на это были, а также скрывали сведения о своих доходах и расходах.

Помимо этого, сотрудники управления пользовались своим положением, чтобы оформлять документы на ношение и хранение оружия на своих близких родственников.

Прокуратура вынесла Росгвардии представление, которое в последствии было удовлетворено: 20 гвардейцев привлечены к дисциплинарной ответственности, еще 2 человека и вовсе уволены с связи с утратой доверия.

На момент публикации материала СИА-ПРЕСС не удалось связаться с управлением Росгвардии по ХМАО, чтобы получить комментарий.