​В Югре выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ среди школьников

За прошедшую неделю в Югре выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ на 9,4 процента. Общий уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на шесть процентов. Однако в возрастной группе от 7 до 14 лет эпидпорог превышен на 49 процентов, сообщает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора.

Высокий уровень заболеваемости в Березовском, Нефтеюганском, Сургутском, Кондинском районах, в городах Сургут, Нефтеюганск, Нягань, Когалым, Пыть-Ях.

«В структуре циркулирующих вирусов на 10-й неделе преобладали вирусы гриппа – 71,3 процента. Вирусы негриппозной этиологии составляют – 28,7 процента. В структуре лабораторно подтвержденного гриппа удельный вес вирусов гриппа А составляет 67,4 процента, грипп В – 32,6 процента. За текущий сезон лабораторно подтверждено 855 случаев гриппа. В структуре лабораторно подтвержденного гриппа наибольший удельный вес занимает грипп А не субтипированный – 30 процентов», - уточнили в ведомстве.

Также отмечается, что аболеваемость внебольничными пневмониями за неделю снизилась на 10 процентов, а относительно этого же периода прошлого года - на 23,4 процента.

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