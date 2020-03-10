​Жители поселка в Югре перекрыли въезд на мусорный полигон. Они опасаются экологической катастрофы

Жители поселка Саранпауль Березовского района (Югра) перекрыли въезд на полигон твердых бытовых отходов своими телами и личными автомобилями. Инцидент произошел 7 марта. Они выступают против вывоза отходов в их поселок с соседних. По мнению жителей, увеличившееся количество мусора на свалке приведет к экологической катастрофе.

«Правительство Югры и глава нашего поселка подписали документы на то, чтобы мусор с соседних поселков (Хулимсунт, Приполярный) привозили на наш полигон ТБО. Просим вашей помощи, так как ручьи с него стекают в реку Ляпин (река нерестовая), а весь привезенный мусор будет тут копиться, а не перерабатываться. Мы не хотим жить в грязном поселке. Помогите решить эту проблему, народ против таких действий правительства», — заявили в открытом письме жители Саранпауля.

Стоит отметить, что речь идет об изменившейся схеме обращения с отходами. Теперь вывозом мусора в округе занимается региональный оператор «Югра-Экология». Специалисты действительно вывозят отходы с отдаленных поселений Березовского района на полигон Саранпауля. Несмотря на законность действий компании, сотрудники регоператора не стали устраивать разбирательства на дороге и вынуждены были уехать в Нягань.

«Неясно, почему работа регоператора вызвала такую реакцию. Ведь ситуация рядовая: этот путь указан в территориальной схеме, полигон там действующий, отходы размещают регулярно. Ничего неожиданного не произошло. Но посреди дороги наши водители не стали доказывать правомерность своих действий или призывать правоохранительные органы. Чтобы не раскачивать ситуацию, спецтехнику пришлось дозаправить и везти груз на полигон города Нягань. Это около 450 километров. Какие «Югра-Экология» понесла дополнительные транспортные расходы, еще предстоит подсчитать», — пояснил руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев.

Также он отметил, что из-за ухудшения погодных условий дорога в Нягань у мусоровозов заняла гораздо больше положенного времени, и технику приходится вытаскивать из снежных заносов.

В администрации Саранпауля корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали, что в курсе ситуации. Замглавы поселения Илья Сметанин заявил, что администрация обратится в районную мэрию с предложением о переносе полигона в другое место в связи с недовольством жителей.

Стоит отметить, что в ближайшие четыре года в Нягани должен появиться межмуниципальный полигон ТКО, который будет заниматься сбором, сортировкой и переработкой отходов.