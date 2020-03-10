В Когалыме грейдер убрал гору снега вместе с играющими на ней детьми

В Когалыме грейдер счистил гору снега, на вершине которой в этот момент играли дети. К счастью, ни один ребенок не пострадал. Видеозапись ситуации предоставило окружное ГИБДД:

«Неравнодушные жители города Когалыма обратились к Госавтоинспекторам с шокирующим видео, в ходе просмотра которого, становится понятно, что не все взрослые помнят, об ответственности за жизнь детей и элементарном знании основ безопасности.

Уважаемые родители! Оставаясь безучастными в данной ситуации, вы подвергаете опасности жизни детей!»

Напомним, неделю назад в Когалыме КАМАЗ переехал женщину во время уборки снега.