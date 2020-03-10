​В Югре объявлены победители фестиваля «Дух огня»

В Югре завершился фестиваль «Дух огня». Главную награду – «Золотую тайгу» – получила грузинско-российская драма «Преступный человек» режиссера Дмитрия Мамулия. «Серебряную тайгу» получила швейцарская картина «Птичий остров» Майи Коса и Серджио Да Коста. Закрыл тройку лидеров фильм «Зумирики» испанца Оскара Алегрии – «Бронзовая тайга».
Отдельный приз зрительских симпатий «Золотая тайга» достался ленте «Экспедиция» якутского режиссера Гаврила Менкярова.
Напомню, что ранее о фестивале «Дух огня» поделился своим мнением актер Леонид Ярмольник.
Граждане притихли в ожидании очередного кризиса и подорожания на все и вся, за которым не угонится зарплата.
«Либералы» злорадствуют.
Истеблишмент и богема пируют.