​У двоих югорчан подозревают коронавирусную инфекцию

В Югре два человека изолированы в боксированные палаты инфекционных отделений из-за коронавируса. Они вернулись в регион из стран с высокой заболеваемостью COVID-19 с респираторным синдромом. Подтверждённых случаев заболевания новым вирусом в округе нет, сообщает пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Отслежено 93 человек, выехавших из стран с высокой заболеваемостью COVID-19 и заявивших на границе постоянное место пребывание в Югре. Из них 11 человек в автономный округ не въехало. Из числа вернувшихся у двух человек проявился респираторный синдром, в связи с чем они изолированы и боксированные палаты инфекционных отделений, обследованы. Установлен круг контактных лиц, которым также назначены обследования и режим изоляции. По состоянию на 6 марта под медицинским наблюдением остаётся 22 человека. Снято с медицинского наблюдения 59 человек», - уточнили в ведомстве.

Также отмечается, что анализы для выявления COVID-19 сдаются трижды, исследования проводятся в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО – Югре».

Кроме того, медики округа обновили рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции.



Фото: https://vk.com/okb_khanty

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