​Югру включили в пятерку самых экономически здоровых регионов России

По итогам 2019 года Югра вошла в топ-5 рейтинга самых экономически здоровых регионов России. Список составлен рейтинговым агентством «Эксперт РА». Аналитики оценивали уровень инфляции, рост зарплат и активность инвесторов. Лидерами рейтинга стали регионы, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту, пишут «Известия».

В первую тройку вошли Москва с индексом экономического здоровья 98 процентов, Сахалинская (97%) и Тюменская области (83%). Индекс Ямало-Ненецкого округа составил 81 процент, Ханты-Мансийского округа – 80 процентов.

«Сырьевая специализация влияет не только на темпы экономического роста, она предопределяет и региональные диспропорции в социально-экономическом развитии. Сырьевые регионы притягивают инвестиции, привлекают квалифицированные и мобильные трудовые ресурсы, что сказывается на уровне социально-экономических показателей в целом», - поясняется в обзоре.

Внизу списка оказались Карачаево-Черкесия ( -64%), Ингушетия (-66%) и Тува (-70%).