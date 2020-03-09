Леонид Ярмольник поделился мнением о фестивале «Духе огня» и Ханты-Мансийске

Во время закрытия фестиваля «Дух огня» свои мысли о прошедшем мероприятии рассказал советский и российский актёр театра и кино Леонид Ярмольник.

Он заявил, что это «Дух огня» это очень важный фестиваль, на котором определяется, кто будет «продолжать мировые российские традиции нашего кинематографа».

«Это единственная площадка в стране, где молодые кинорежиссеры показывают свой первый метр. И, естественно, от того, насколько успешные будут эти картины, зависит их будущее», – заявил Ярмольник.

Ханты-Мансийск он назвал маленьким, удивительным городом. «Я здесь не в первый раз. Это самый комфортный, ухоженный город, на мой взгляд, самый чистый», – поделился своим впечатлениями актер.