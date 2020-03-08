На пожаре в Югре погибли три ребенка

В Югорске в результате пожара в частном доме погибли три ребенка: двое на месте происшествия, а третий - в больнице. Об этом сообщил глава города Андрей Бородкин.

Как пишет МЧС, пожар случился ночью с 7 на 8 марта, горел деревянный жилой дом. Огнеборцам потребовалось 20 минут, чтобы ликвидировать пожар.

Следственное управление в связи со случившимся возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Также по факту трагедии проверку начала окружная прокуратура.

Сейчас на месте работают дознаватели МЧС, им предстоит выяснить причину пожара. По предварительной информации, пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации электросетей.

«Основные силы и средства городских служб в первую очередь сосредоточены на всесторонней помощи пострадавшим, семьям погибших. В администрации города в срочном порядке создана специальная рабочая группа», - сообщил глава Югорска.