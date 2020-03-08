Глава Пыть-Яха пообещал губернатору Югры, что к 2021 году в городе пойдет чистая вода

Глава Пыть-Яха Александр Морозов пообещал до конца 2020 года решить давнюю проблему города - провести людям чистую воду. Об этом он сообщил губернатору Югры в ходе личной встречи, сообщает пресс-центр окружного правительства.

Сейчас в Пыть-Яхе реконструируются имеющиеся водоочистные сооружения, проектирование уже закончено, а деньги по региональному проекту «Чистая вода» полностью освоены.

Однако в городе не предусмотрена замена текущих сетей водоснабжения, по которым десятилетиями шла грязная вода. На это обратило внимание губернатор Наталья Комарова. Мэр Пыть-Яха в ответ заявил, что новые системы водоотведения вообще не предусмотрены. Из-за этого горожане рискуют не заметить, что качество воды в их домах хоть как-то изменилось.

«Это надо было сразу предусматривать, - сказала губернатор, – Внесите предложения, поручу специалистам, чтобы они отработали и оценили возможность включения этого вопроса в госпрограмму, чтобы эффект от введенных мощностей был максимальный и люди получили действительно чистую воду».

Отметим, некачественное водоснабжения - главная причина низкой удовлетворенности жителей Пыть-Яха жилищно-коммунальными услугами.