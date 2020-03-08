В столице Югры начался чемпионат Европы по спортивному ориентированию на лыжах

В Ханты-Мансийске сегодня, 8 марта, начался чемпионат Европы и финал кубка Мира по спортивному ориентированию на лыжах. Соревнования продлятся до 16 марта, сообщает администрация столицы Югры.

В чемпионате участвуют 18 стран: Египет, Чехия, Словения, Швейцария, Швеция, Финляндия, Казахстан, Латвия, Болгария, Беларусь, Россия, Италия, Япония, Норвегия, Румыния, Турция, Эстония, Австрия.

В программу включены гонки на средней и длинной дистанции, спринт, эстафета и смешанная эстафета. Специально к соревнованиям подготовлены лыжные трассы протяженностью до 58 километров.

Старт гонок запланирован на 10 марта в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко.

Отметим, соревнования по лыжному ориентированию проходят в Ханты-Мансийске впервые.

Напомним, из-за коронавируса на международный фестиваль «Дух огня» в Югре не попали режиссеры из Китая и Италии.