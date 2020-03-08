Власти Югры направили более 23 миллионов рублей на профилактику коронавируса

Власти Ханты-Мансийского автономного округа выделили из резервного фонда более 23 миллионов рублей на профилактику коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр правительства Югры:

«Мы готовимся к любому развитию ситуации. Все медицинские учреждения Югры готовы, имеется запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты. Вместе с тем мы рассматриваем и негативный сценарий», - рассказал исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения автономного округа Владислав Нигматулин.

Деньги, выделенные на профилактику коронавируса, пойдут на закупку средств индивидуальной защиты медработникам и лекарств для профилактики инфекции для граждан округа.

Отмечается, что в Югре создаются обсервационные отделения на базе больниц, призванные ограничить инфицированных людей от населения. Такие палаты смогут принять до 600 человек.

Напомним, в Югре работодателей обязали мерить температуру сотрудников и отстранять тех, у кого она повышена