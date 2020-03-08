Из-за коронавируса на фестиваль «Дух огня» в Югре не попали режиссеры из Китая и Италии

Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на международный фестиваль «Дух огня» в Ханты-Мансийске не попали команды из Италии и Гонконга (Китай). Об этом сообщила вице-президент фестиваля, директор программ Мария Зверева.

«У нас был сюрприз: на сцене должны были быть герои картины «Пиноккио». Но Италию практически закрыли. Увы, они будут только в виде видеообращения. Вообще, к сожалению, из-за коронавируса новые технологии войдут в наш фестиваль, и вместо каких-то людей будут только видеообращения».

Таким образом, на фестиваль не попала итальянская делигация во главе с режиссером Маттео Гарроне и гонконгская актриса и режиссер Энн Хуэй. Отмечается, что представительница Китая должна была возглавить международное жюри.

Напомним, фестиваль "Дух огня" стартовал в Югре накануне.