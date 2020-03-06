​В Югре работодателей обязали мерить температуру сотрудников и отстранять тех, у кого она повышена

В Югре с 10 марта вступит в силу постановление губернатора о мерах против потенциального заражения коронавирусом. Среди них, в частности, обязанность работодателей измерять температуру сотрудников с последующей отправкой домой (в самоизоляцию) тех, у кого она повышена. Если же где-то будет обнаружен зараженный коронавирусом – предприятие будет обязано продезинфицировать свои помещения и раскрыть всех, с кем контактировал этот человек.

Кроме того, запрещены массовые мероприятия численностью более 20 человек с участием иностранных граждан, приехавших из опасных с точки зрения коронавируса стран. Департамент здравоохранения должен организовать помощь потенциально заразившимся на дому.

Вскоре для граждан, которые вернулись из «опасных» стран, заработает специальная горячая линия.