​В Югре голосование о поправках в Конституцию начнется 2 апреля

Некоторые жители Югры смогут проголосовать за или против поправок в Конституцию уже 2 апреля. Такие данные на совещании об этом масштабном народном волеизъявлении выдал председатель окружного избиркома Денис Корнеев. На 20 дней раньше остальных (а главный день голосования, напомним, назначен на 22 апреля — он объявлен выходным) свое мнение об изменении основного закона выскажут жители наиболее отдаленных районов Югры.

Базово досрочное голосование для тех, кому неудобно будет прийти на участки 22 апреля, стартует 19 апреля. «В ходе поквартирного обхода граждане будут проинформированы о порядке голосования, а также смогут подать заявление на досрочное голосование», – рассказал Корнеев.

За ходом процесса будут следить специальные наблюдатели, которых соберет и назначит Общественная палата Югры. Параллельно происходит обучение персонала и проверка работоспособности всех избирательных участков, а правоохранительные структуры готовятся поддерживать порядок в ходе плебисцита.