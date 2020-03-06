​В Югре почти в два раза реже стали находить фальшивые деньги

В Тюменской области, Югре и на Ямале все реже находят фальшивые деньги, об этом свидетельствует статистика отделения Центрального банка России по Тюменской области. По данным специалистов, в 2019 года на территории этих субъектов 208 фальшивых банкнот на сумму 781 тысяч рублей. Это на 40 процентов меньше, чем 2018 году.

Сотрудники отделения также отметили, что чаще всего подделывают пятитысячные купюры (70% случаев), на месте рейтинга фальшивомонетчиков — тысячные (26%).

«Обычно подделки сбывают в небольших магазинах, торговых киосках, АЗС, где отсутствуют приборы проверки подлинности банкнот, и продавцы не всегда владеют информацией о защитных признаках», — пояснили специалисты.

Сотрудники Банка России напоминают, что на купюрах есть три защитных признака. Проверить подлинность денег можно на просвет — присутствуют водяные знаки, защитная нить, микроперфорация, или на ощупь – повышенный рельеф. При обнаружении подделок необходимо обращаться в полицию.