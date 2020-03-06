Жительница Ханты-Мансийска убила гостя двумя ударами ножа

В Ханты-Мансийске задержана 33-летняя местная жительница, которую подозревают в причинении смертельных повреждений своему знакомому. Трагедия произошла утром в четверг, 5 марта, в одной из квартир жилого дома на улице Мира.

«По данным следствия, во время ссоры между 33-летней хозяйкой квартиры и ее гостем, женщина нанесла последнему не менее двух ударов ножом в область груди. От полученных телесных повреждений мужчина скончался», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Подозреваемая задержана, ее обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В данный момент решается вопрос о заключении женщины под стражу.