​Югорчан будут ежедневно информировать о ситуации с коронавирусом в регионе

В Югре не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом. Под медицинским наблюдением остаются 12 человек - восемь граждан Китайской народной республики, находящихся в Югре по трудовой визе, и четверо югорчан, вернувшихся из поездки в КНР. Такие данные были озвучены на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве автономного округа, которое провела губернатор Наталья Комарова.

Глава региона поручила ежедневно доносить до жителей округа официальную информацию о текущей обстановке, проводимых мероприятиях и рекомендуемых мерах профилактики. «Обращаю внимание ответственных должностных лиц на необходимость принимать решения только на основании достоверных данных о ситуации», - подчеркнула Комарова.

В окружном департаменте общественных и внешних связей отметили, что власти региона и муниципалитетов приняли меры по недопущению заболевания новой инфекцией по всем направлениям – здравоохранение, образование, транспорт, сфера услуг и т.д.

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