В Югре браконьер, убивший самку лося, избежал тюрьмы

В Советском районе Югры осужден 54-летний охотник, житель Югорска. Ему дали два года условно за убийство самки лося - этим он причинил вред животному миру на сумму в 400 тысяч рублей.

«Браконьер, находясь в лесном массиве Советского района, не имея разрешения на добычу копытного животного, из охотничьего карабина убил самку лося. Он признан виновным по статье незаконная охота с причинением особо крупного ущерба», - пишет окружная прокуратура.

Мужчина возместил ущерб на ту же сумму, чем удовлетворил суд. Теперь ему запрещено охотится следующие два года.

Напомним, инспекторы рыбоохраны в Югре рассказали, сколько поймали браконьеров, отобрали сетей и конфисковали лодок за год.