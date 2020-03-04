​Жители Югры стали чаще попадаться на уловки онлайн-мошенников

В 2019 году количество преступлений, совершенных в информационно-коммуникационной сфере в Югре, выросло на треть – с 4,2 до 5,6 тысяч. В общей доле преступлений они занимают 27 процентов. Раскрываемость не превышает 24,3 процента. Статистика озвучена заседании координационного совещания руководителей правоохранительных органов округа, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Увеличение преступлений в этой сфере – тенденция последних лет. Чаще всего мошенники похищают деньги (4340 преступлений в 2019 году) и распространяют наркотики (905 преступлений).

«Распространены случаи хищения денежных средств при интернет-покупках, когда граждане перечисляют деньги, а товар не получают. Нераскрытыми остаются кражи, когда потерпевшие предоставляют данные своих банковских карт преступникам, которые выдают себя за сотрудников банков», - отметили в ведомстве.

По итогам совещания руководители правоохранительных органов Югры определили комплекс мер, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия по борьбе с преступными проявлениями в данной сфере.