​Правительство России разрешило испытывать беспилотные автомобили на территории Югры (03.03.2020) - Новости ХМ
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​Правительство России разрешило испытывать беспилотные автомобили на территории Югры

Фото nplus1.ru
Фото nplus1.ru

С 1 марта в Югре могут официально проходить испытания беспилотные автомобили. Об этом со ссылкой на постановление правительства России пишет N+1. Помимо ХМАО, беспилотники придут еще в 12 регионов, в том числе к нашим соседям на Ямале, а до этого дня им можно было кататься только по улицам Москвы и в Татарстане.

Предполагается, что один разработчик может максимум испытывать одновременно не более 150 беспилотных автомобилей. Однако, как сообщает НТИ «Автонет», никто из компаний, «рулящих» беспилотной техникой, пока на такие партии не замахивается.

Пока по дорогам общего пользования катаются только беспилотники «Яндекса», и то они это делают в Москве. Также планируется выход на дороги самоходных SkodaSuperb от «СтарЛайн», а также машин «КамАЗа» и Ковровской технологической академии.


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03 марта в 22:12, просмотров: 243, комментариев: 0


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