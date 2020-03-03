​В Югре заведено уголовное дело об особо крупном мошенничестве в спортивных учреждениях региона

Следователи УМВД возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, произошедшем в «нескольких бюджетных организациях», сообщает пресс-служба ведомства. По информации источников Znak.com, речь идет о спортивных учреждениях, подчиненных правительству Югры, включая «ЮграМегаСпорт», «Центр адаптивного спорта Югры», «Югорский колледж олимпийского резерва», «Центр спортивной подготовки» и другие.

По версии следствия, куратор этих организаций в течение последних шести лет регулярно крал бюджетные деньги при помощи фиктивных договоров на оказание услуг: деньги некие структуры получали, а работы выполняли лишь частично, а то и не выполняли вовсе. За это время, по мнению силовиков, злоумышленник мог получить не менее 1 млн рублей профита. Сейчас он допрошен в качестве обвиняемого и помещен под домашний арест, а следователи продолжают изымать документы и работать со свидетелями. Кто именно стал обвиняемым в этом уголовном деле – пока не раскрывается, но ему может «светить» до 10 лет тюрьмы.