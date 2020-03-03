​ОКБ Ханты-Мансийска закрыли для посетителей из-за вирусов

Окружная клиническая больница Ханты-Мансийска закрыта для посетителей. Такая мера принята в связи с предписанием главного санврача Югры для профилактики распространения гриппа и ОРВИ.

Во время действия ограничений введен масочный режим, нельзя навещать пациентов стационара, отменены плановые госпитализации в терапевтическое и инфекционные отделения, партнерские роды, исключены госпитализации матерей на второй этап выхаживания в отделение патологии новорождённых, госпитализации плановых пациентов с признаками гриппа и ОРВИ, прекращено функционирование коек дневного пребывания в стационаре. Кроме того, в поликлиниках организован изолированный приёма пациентов с признаками гриппа и ОРВИ.

«Режим работы стола справок с 8.00 до 18.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов. Стол справок инфекционного отделения тел: 390452. Стол справок стационарных отделений тел: 390452. Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не пренебрегать разработанными эпидемиологическими мерами профилактики», - обратилась пресс-служба медучреждения к пациентам и их родственникам.

Стоит отметить, что на прошлой неделе эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Югре был превышен на 12,5 процента.