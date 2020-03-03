​РЖД обновит вагоны на поездах и электричках, следующих по Югре

В планах РЖД обновить вагоны на пригородных поездах, следующих по Югре, а также на маршруте «Устье-Аха – Екатеринбург». Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора округа Натальи Комаровой и гендиректора ОАО «РЖД» Олега Белозерова, сообщается на личной странице главы региона в инстаграме.

Пользователи соцсети подтвердили актуальность проблемы. «Самые ужасные поезда на северном направлении! Старые вагоны, ужасные матрасы и подушки, жуткие туалеты. Вахтовиков за людей не считают у нас. Даже купейные вагоны страшные и старые. Сколько лет езжу, ничего не меняется. Спасибо РЖД!», - написал один из подписчиков главы региона (орфография и пунктуация автора сохранена - прим.ред.).

Также на встрече обсуждалась реконструкция вокзальных комплексов в городах округа: «В текущем году до конца марта будет введен в эксплуатацию новый пассажирский павильон вокзального комплекса в Когалыме, начата реконструкция вокзала в Сургуте, завершено проектирование вокзала в Пыть-Яхе. Большой объем работы будет выполнен РЖД на вокзалах по обеспечению антитеррористической защищенности (в условиях изменения соответствующего федерального законодательства)».

Как сообщало ИА СИА-ПРЕСС ранее, реконструкция сургутского вокзала будет стоить более двух миллиардов рублей и, по планам, завершится в 2023 году. Проект нового здания был обнародован в прошлом году и вызвал общественную дискуссию.