​Ветераны могут бесплатно ездить на пригородных поездах в Югре, Тюменской и Свердловской областях

Ветераны Великой Отечественной войны вместе с сопровождающими могут до конца 2020 года бесплатно ездить в пригородных поездах в Югре, Тюменской и Свердловской областях. Такую новость сообщила пресс-служба АО «Свердловская пригородная компания», входящая в СвЖД. Льгота начала действовать с 1 марта.

Количество бесплатных поездок для ветеранов и их сопровождающих не ограничено. Оформить билеты можно в пригородных кассах, нужно будет только предъявить документ, дающий право на льготу – то есть удостоверение участника Войны, инвалида Войны или удостоверение о награждение медалью «За оборону Ленинграда». Получить эти пригородные билеты можно за десять суток до отъезда.

Следует помнить, что ветераны с сопровождающими могут также бесплатно ездить и на поездах дальнего следования, причем в вагонах любых классов обслуживания. Такой подарок участникам Войны сделала госкомпания «РЖД».