Спасатели из Ханты-Мансийска спасли мужчин с мальчиком, потерявшихся в пурге

На минувших выходных спасатели мобильного отряда из Ханты-Мансийска отыскали двух мужчин с 6-летним ребенком, которые застряли на замерзшей реке в снегопад с сильным ветром. Об этом сообщает «Центроспас-Югория»:

«Поводом для обращения к спасателям послужил снегоход, который сломался в самый неподходящий момент - в то время пострадавшие находились в районе реки Обь на протоке Тренька в Ханты-Мансийском районе Югры».

Несмотря на пургу, спасатели отыскали потерявшихся на реке. Их напоили горячим чаем, закутали в теплую одежду и доставили до Ханты-Мансийска.

Напомним, из-за теплой погоды в Югре под лед проваливаются снегоходы.