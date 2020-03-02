В Югре ввели бесплатное протезирование зубов для ветеранов войн и сотрудников тюрем

Дума Югры дополнила закон о мерах социальной поддержки граждан округа. Теперь сотрудники органов принудительного исполнения и участники боевых действий смогут получить бесплатное протезирование зубов и средства на оплату услуг по их ремонту.

«В окружном законе категории граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки, дополняются гражданами, проходящими службу в органах принудительного исполнения Российской Федерации, принимавшими участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей, являющимися инвалидами и подтвердившими, что инвалидность возникла вследствие ранения при исполнении ими служебных обязанностей», - пишет окружная Дума.

Помимо этого, льгота распространяется на семью граждан, указанных выше, если они погибли при исполнении.

Напомним, с 1 марта в Россию вступили в силу новые Федеральные законы.