​В Югру возвращаются холода с сильным ветром (03.01.2020) - Новости ХМ
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​В Югру возвращаются холода с сильным ветром

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

Потепление, произошедшее в Югре в первый день весны, 1 марта, вскоре прекратится. Об этом сообщают метеорологи. В ближайшие дни по всему региону температура упадет до минус 5-8 градусов, а к середине недели по ночам воздух будет охлаждаться до минус 18 градусов. В ближайшие дни температура по всему региону будет колебаться от минус 5 до минус 15 градусов, но это еще полбеды – синоптики предупреждают, что как минимум завтра, 2 марта, в регион придут сильные ветры. Их скорость будет достигать 15 метров в секунду. По информации Gismeteo, это будет не единичный случай шквалистого ветра – так, в Сургуте в середине недели он может разогнаться до 19 метров в секунду. При этом довольно часто будет идти снег.


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Сегодня в 18:34, просмотров: 193, комментариев: 0


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