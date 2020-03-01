​В Югру возвращаются холода с сильным ветром

Потепление, произошедшее в Югре в первый день весны, 1 марта, вскоре прекратится. Об этом сообщают метеорологи. В ближайшие дни по всему региону температура упадет до минус 5-8 градусов, а к середине недели по ночам воздух будет охлаждаться до минус 18 градусов. В ближайшие дни температура по всему региону будет колебаться от минус 5 до минус 15 градусов, но это еще полбеды – синоптики предупреждают, что как минимум завтра, 2 марта, в регион придут сильные ветры. Их скорость будет достигать 15 метров в секунду. По информации Gismeteo, это будет не единичный случай шквалистого ветра – так, в Сургуте в середине недели он может разогнаться до 19 метров в секунду. При этом довольно часто будет идти снег.