​В Югре Роспотребнадзор оштрафовал федеральную сеть магазинов за хитрости в продаже телефонов в рассрочку

Роспотребнадзор выписал штраф 100 тысяч рублей ООО «Сеть Связной», посчитав, что магазин вводит потребителей в заблуждение. Как сообщает ведомство, речь идет о продаже сотовых телефонов «в рассрочку и без переплат и процентов». «Будьте внимательны - после подписания документов может выясниться, что на товар оформлен потребительский кредит в чистом виде, а значит с переплатами и процентами по кредиту», – сообщают представители Роспротребнадзора, и указывают, что сокрытие информации может стать поводом для расторжения договора в суде.

«Связной» не согласился с доводами контрольного ведомства и пытался их оспорить – сначала в Арбитражном суде Свердловской области, а затем в 17 Арбитражном апелляционном суде, но обе инстанции признали правоту Роспотребнадзора и оставили его решение в силе.