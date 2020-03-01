​Наталья Комарова в Instagram рассказала о 90-летнем юбилее своей мамы

Мама губернатора Югры Натальи Комаровой – Александра Владимировна – отметила 90-летний юбилей. Об этом руководитель региона рассказала в своем Instagram. «Большое счастье для меня, взрослого человека - рядом мама)) Желаю всем мамам здоровья, чтобы Ваши дети как можно дольше имели возможность беспокоиться о Вас)))», – написала по этому поводу губернатор.

Это сообщение получило позитивный отклик в комментариях, в итоге Наталья Комарова написала еще один пост с благодарностями для тех, кто поздравил ее маму с юбилеем: «Друзья, спасибо большое за то, что разделили со мной праздник. Ваши добрые слова передала маме. Она удивилась, обрадовалась».

Наталья Комарова родилась, когда Александре Владимировне было 25 лет. Тогда семья Комаровых жила в селе Язьво Псковской области, куда родители приехали для работы в агропромышленном комплексе. Глава семейства был видным партийным работником и руководил сельсоветом, а мама нынешнего губернатора Югры тогда работала учительницей младших классов.