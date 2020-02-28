​Прокуратура в Югре взыскала десятки миллионов рублей с крупной нефтекомпании за несколько разливов

Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура взыскала с главной «дочки» Роснефти – «РН-Юганскнефтегаз» – более 36 млн рублей. Причиной стало то, что компания допустила пять разливов нефти на Южно-Балыкском месторождении, в итоге экологический вред получила земля на площади 3 гектар. Прокуроры провели исследования почв и установили, что концентрация нефтепродуктов превысила норму в 1,5 тысячи раз.

Однако самостоятельно устранять проблемы «Юганскнефтегаз» не спешил, поэтому надзорное ведомство обратилось в Нефтеюганский районный суд и с требованием компании срочно исправиться – не только уплатить 36 млн рублей, но и рекультивировать загрязненные земли. Нефтекомпания проиграла два суда, и в итоге была вынуждена подчиниться. Теперь прокуроры следят за тем, чтобы предприятие провело необходимые работы по восстановлению почв.